डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के दोनों दिन की लिखित परीक्षा प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 19 एवं 20 नवम्बर को आयोजित दो दिवसीय परीक्षा में कुल पंजीकृत 1,27,571 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1,03,393 (81.04 प्रतिशत) परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 20 नवम्बर को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में कुल 18 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को आयोजित परीक्षा के विषयों का विवरण देते हुए बताया कि प्रथम पाली (प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक) में कुल 07 विषयों- हिन्दी, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शस्य विज्ञान, कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कीट विज्ञान तथा एशियन कल्चर की परीक्षा हुई। वहीं द्वितीय पाली (अपराह्न 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक) में कुल 11 विषयों- समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राणि विज्ञान, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, उद्यान विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत वादन तथा कृषि सांख्यिकी की लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई।

परीक्षा की निष्पक्षता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित अत्याधुनिक 'एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम' से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई। अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की उपस्थिति में एआई कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत नजर रखी गई।

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की परीक्षा में दोनों पालियों को मिलाकर कुल 52,399 (82.51 प्रतिशत) परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रथम पाली में पंजीकृत 31,828 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 26,994 (84.81 प्रतिशत) तथा द्वितीय पाली में पंजीकृत 31,677 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 25,405 (80.20 प्रतिशत) अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दोनों पालियों में महिला परीक्षार्थियों की कुल उपस्थिति 24,523 (81.59 प्रतिशत) तथा पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 27,876 (83.34 प्रतिशत) दर्ज की गई।