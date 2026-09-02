यूपी चुनाव के लिए 21 जिलों की EVM जांच आज से, मेरठ-सहारनपुर और अलीगढ़ मंडल में होगी एफएलसी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटा भारत निर्वाचन आयोग बुधवार से प्रदेश में ईवीएम की जांच शुरू करेगा। पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाएगी। यह जांच 15 से 20 दिनों में पूरी होने की संभावना है। यह जिले मेरठ, सहारनपुर, आगरा, बरेली व अलीगढ़ मंडल के हैं। शेष 54 जिलों में ईवीएम की जांच 15 सितंबर के बाद शुरू होगी।

प्रत्येक चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग शत-प्रतिशत ईवीएम की एफएलसी कराता है। बुधवार से शुरू हो रही एफएलसी में ईवीएम व वीवीपैट की यांत्रिक खामियों को देखा जाएगा। खराब मशीनों को मरम्मत या फिर बदलने के लिए कंपनियों को वापस किया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह जांच की जाएगी।

इसमें माक पोल भी करके देखा जाएगा। जांच के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन इस प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देखेंगे।