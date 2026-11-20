डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में योगी सरकार के प्रयासों के बीच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत कुल 111 पदों के सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक पद का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। प्राचार्य पदों के लिए 24 सितंबर 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों का 27, 28, 30 और 31 अक्टूबर तथा 17 नवंबर को साक्षात्कार लिया गया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है।