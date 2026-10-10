यूपी के सभी जिलों में खुलेंगे AI सेंटर, प्रदेश के 500000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; एआइ मिशन को कैबिनेट से मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) केंद्र खोले जाएंगे। इसके माध्यम से पांच लाख युवाओं को एआइ का प्रशिक्षण देने, 50 हजार विशेषज्ञ तैयार करने और 100 से अधिक एआइ आधारित समाधान विकसित करने का लक्ष्य है। हर जिले में जिला एआइ केंद्र होगा और मुख्यमंत्री एआइ फेलोशिप के तहत एक-एक एआइ फेलो एक वर्ष के लिए 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाएगा।

आइटीआइ, पालिटेक्निक, विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कालेजों में 200 से अधिक एआइ कौशल लैब बनेगी। इनमें एआइ, डाटा साइंस और रोबोटिक्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर एक लाख तकनीकी शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने का लक्ष्य है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एआइ मिशन (यूपी-एआइएम) की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन को मंजूरी दी गई।

मिशन का उद्देश्य सरकारी कामकाज में एआइ का उपयोग बढ़ाकर सेवाओं को तेज, सरल और प्रभावी बनाना है। इसके लिए यूपी एआइ स्टैक नाम से साझा डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा। 100 स्टार्टअप को आर्थिक और अन्य सहायता दी जाएगी। एआइ मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया गया है।