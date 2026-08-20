UP में खाद, बीज में ओवर रेटिंग और टैगिंग पर होगी कार्रवाई, कृषि मंत्री ने खाद-बीज व्यापारियों को दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही खाद, बीज और कीटनाशकों की ओवर रेटिंग व टैंगिंग पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कृषि मंत्री ने खाद-बीज व्यापारियों से कहा कि किसानों के साथ ओवर रेटिंग जैसी गतिविधियां किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने व्यापारियों को व्यापार में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं का सरकार के स्तर से जल्द समाधान कराने का भी आश्वासन दिया।

बुधवार को कृषि भवन में हुई बैठक में उप्र कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के कार्यों की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने अनुसंधान तथा फसलों की नई प्रजातियों के विकास में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।