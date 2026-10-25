अब यूपी में 80 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनरों को देना होगा आयु प्रमाण, ये गलती करने पर वसूले जाएंगे पैसे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए अपनी आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कलेक्ट्रेट के मुख्य कोषाधिकारी ने ऐसे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

जिनके पास इनमें से कोई आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी आयु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संबंधित पटल सहायक को जमा कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से मिल सकेगा।

कलेक्ट्रेट के आदर्श कोषागार में नवंबर और दिसंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अपडेट बैंक पासबुक और आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। इसके अलावा बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति जीवित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।