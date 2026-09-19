यूपी में बदलेगी सर्वोदय स्कूलों की सूरत, हॉस्टल-स्मार्ट क्लास समेत इन सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार, बजट जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के 15 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार ने 1.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस धनराशि से आवासीय विद्यालयों में हास्टल, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं, पेयजल, स्वच्छता और खेल सुविधाओं से जुड़े जरूरी काम कराए जाएंगे।