बरेली-मथुरा समेत UP के 13 PCS अधिकारियों के हुए तबादले, किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश में 13 पीसीएस अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ।
सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया।
अधिकारियों को विभिन्न जिलों में नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं।
डिजिटल डेस्क, जागरण। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार तबादले किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को शासन ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
जारी की गई नई तबादला लिस्ट के मुताबिक, विभिन्न जिलों में तैनात अपर जिलाधिकारी (ADM), उपजिलाधिकारी (SDM), नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरणों के सचिव तथा राज्य स्तरीय विभागों/निदेशालयों के प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अफसरों के दायित्वों और कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
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|1
|पवन कुमार,
प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ
|अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कुशीनगर
|2
|दिनेश,
मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ
|अपर जिलाधिकारी (नगर), अयोध्या
|3
|सौरभ सिंह,
अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा
|अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर
|4
|आलोक कुमार गुप्ता,
अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर
|अपर जिलाधिकारी (वि/रा), कासगंज
|5
|अरुण कुमार,
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट व उपसंचालक चकबन्दी, चित्रकूट
|संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
|6
|कंचन,
उप जिलाधिकारी, मथुरा
|अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट व उपसंचालक चकबन्दी, चित्रकूट
|7
|सूरज कुमार यादव,
विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ
|अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर
|8
|जितेन्द्र कटियार,
उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़
|उपनिदेशक (प्रशासन), आयुर्वेद निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
|9
|वंदिता श्रीवास्तव,
सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली
|उपनिदेशक (प्रशासन), उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज
|10
|हिमांशु कुमार गुप्ता,
प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ
|सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली
|11
|निधि डोडवाल,
उपजिलाधिकारी, बरेली
|प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ
|12
|अजय कुमार त्रिपाठी,
अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर
|मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ
|13
|भान सिंह,
उपजिलाधिकारी, भदोही
|अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर