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बरेली-मथुरा समेत UP के 13 PCS अधिकारियों के हुए तबादले, किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।