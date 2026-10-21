यूपी में 751 करोड़ से बनेंगे 128 मुख्यमंत्री आवासीय गर्ल्स स्कूल, 375 करोड़ की पहली किस्त जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गैर शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में 128 मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। शासन ने इसमें 31 विद्यालयों के निर्माण के लिए 751.40 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण पर करीब 24.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त के रूप में 375.70 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बुधवार को राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को पत्र जारी किया है। इसमें स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए तत्काल आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीकृत कार्ययोजना में आगरा के एत्मादपुर, औरैया के अजीतमल, बागपत के बिनौली और खेकड़ा, फतेहपुर के अमौली, देवमई और खजुहा व गोरखपुर के भरोहिया विकास खंड शामिल हैं।