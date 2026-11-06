उत्तर प्रदेश: CBI की विशेष अदालत से डॉन बबलू श्रीवास्तव बरी, धमकी-रंगदारी मामले में मिली राहत

विधि संवाददाता, लखनऊ। करीब 27 साल पुराने रंगदारी और धमकी के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू को अदालत राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उस पर रंगदारी वसूलने के लिए धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे।

मामले की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि नैनी जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव जेल के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल कर अपने गिरोह के सदस्यों से संपर्क करता था। जेल के बाहर उसके इशारे पर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता था। जेल के कुछ अधिकारियों पर भी उसे यह सुविधा मुहैया कराने के आरोप लगाए गए थे।

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की थी जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक फरवरी 1999 को जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने थाना कैंट, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर 14 दिसंबर 1998 को दर्ज मुकदमे की विवेचना शुरू की। शुरुआत में धोखाधड़ी, जालसाजी, मारपीट, धमकी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।