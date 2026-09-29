अब आधार कार्ड को लेकर लाइन में लगने की झंझट खत्म, UIDAI ने किया बड़ा बदलाव; घर बैठे कर सकेंगे ये बड़ा काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में टोकन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) सफल होने के बाद इसे देशभर में लागू कर दिया है। अब लोग डिजिटल टोकन प्रणाली से घर बैठे अपाइंटमेंट ले सकेंगे। इससे उन्हें क्षेत्रीय व राज्य कार्यालयों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

यूआइडीएआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय, प्राधिकरण के सदस्य प्रो. मौसम, मुख्यालय के उप महानिदेशक विवेक चंद्र वर्मा और क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने मंगलवार को इस सिस्टम को सभी राज्य व क्षेत्रीय कार्यालयाें में लागू किए जाने की पहल का शुभारंभ किया। अभी तक क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक भीड़ होने से कई लोगों को बिना सेवा प्राप्त किए लौटना पड़ता था।