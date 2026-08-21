Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

लखनऊ के मोहनलालगंज में डॉन बॉस्को बाल गृह से ताला तोड़कर भागे दो किशोर, रात में तीन बजे फरार

By Nitish Rastogi Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:03 PM (GMT+05:30)

Don Bosco Child Home : आश्रमालय के डायरेक्टर विमल क्रेकेटा ने पुलिस को बताया कि दोनों किशोरों ने परिसर में लगे लोहे के छोटे गेट का ताला तोड़ दिया, इसके बाद वह मुख्य गेट के पहुंचे और गेट फांदकर फरार हो गए।

डॉन बॉस्को आश्रमालय 'बाल गृह' मोहनलालगंज

डॉन बॉस्को आश्रमालय 'बाल गृह' मोहनलालगंज

HighLights

  1. पुलिस ने केस दर्ज करने के शुरु की पड़ताल

  2. दो दिन बाद डॉन बॉस्को प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना

संवाद सूत्र, लखनऊ। राजधानी के मोहनलालगंज के डॉन बॉस्को आश्रमालय 'बाल गृह' में रह रहे दो किशोर भाग गये। बुधवार रात दोनों ने परिसर में लगे छोटे गेट का ताला तोड़ा और बड़े गेट से फांदकर भाग निकले। पुलिस ने इस प्रकरण में केस दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरु कर दी है।

दो किशोरों के भागने का सूचना पर प्रबंधन ने काफी खोजबीन की, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी न होने पर आश्रमालय के डायरेक्टर ने मोहनलालगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है।

मोहनलालगंज के फुलवरिया में हाईवे किनारे डॉन बॉस्को आश्रमालय हैं जहां कई बच्चे रहते हैं। मंगलवार और बुधवार देर रात करीब 3:00 बजे 13 व 14 वर्ष के दो किशोर परिसर से भाग निकले। दौरान कर्मचारी आराम कर रहे थे और सुबह बच्चों के लापता होने की जानकारी पर परिसर में लगे सीसी कैमरों की जांच की गई।

आश्रमालय के डायरेक्टर विमल क्रेकेटा ने पुलिस को बताया कि दोनों किशोरों ने परिसर में लगे लोहे के छोटे गेट का ताला तोड़ दिया, इसके बाद वह मुख्य गेट के पहुंचे और गेट फांदकर फरार हो गए। काफी तलाश के बाद भी किशोरों का कुछ पता न चलने पर उन्होंने गुरुवार को पुलिस से इसकी शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर किशोरों की तलाश शुरू कर दी। इंस्पेक्टर मोहनलालगंज रामबाबू सिंह ने बताया कि किशोरों का कुछ पता नहीं लग सका है उनकी तलाश की जा रही है।

बीते वर्ष भी भागा था एक किशोर

डॉन बॉस्को आश्रमालय से बीते वर्ष मार्च महीने में भी एक 17 वर्षीय किशोर भाग निकला था। जिसके कई दिन बाद थाने में उसकी गुमशदगी दर्ज कराई गई थी।

 