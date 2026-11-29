राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर परिवहन विभाग ने दो दिन गंगा, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 26 और 27 नवंबर को विशेष जांच अभियान चलाया। आपरेशन सेफ्टी के तहत 425 वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 152 वाहनों का चालान और 26 को विभिन्न थानों में बंद कराया गया।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर चले अभियान में स्लीपर बसों पर विशेष नजर रही। बसों में निर्धारित सीट क्षमता, अतिरिक्त सवारियों, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण, बस बाडी कोड, परमिट और चालकों के नशे में होने की जांच की गई।

अपर परिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर के अनुसार, अधिक सीटों पर 14 बसों का चालान व एक बंद, अतिरिक्त सवारियों पर 19, आपातकालीन निकास में खामी पर 12 और अग्निशमन उपकरण खराब मिलने पर 10 बसों का चालान हुआ। चार बसें निरुद्ध की गईं। परमिट उल्लंघन पर 86 बसों और माल वाहनों में यात्री ढोने पर 12 वाहनों का चालान व दो माल वाहन बंद किए गए। अभियान में 61.65 लाख रुपये प्रशमन शुल्क और 2.62 लाख रुपये टैक्स वसूला गया।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में दो दिनों में कुल 425 बसों की जांच की गई, जिनमें से अनुमन्य क्षमता से अधिक सीटें मिलने पर 14 बसों का चालान और एक बस बंद की गईं। सीट क्षमता से अधिक सवारियां ढोने पर 19 बसों का चालान किया गया. बसों में आपातकालीन निकास क्रियाशील न होने पर 12, अग्नि सुरक्षा उपकरणों के क्रियाशील न होने पर दस बसों का चालान किया गया और चार बसें बंद की गईं।