तीन आईएएस और दस आईपीएस अफसर सेवानिवृत, आठ पीपीएस अफसर भी हुए रिटायर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबी अवधि तक प्रशासन और पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले 21 अफसर 31 अगस्त को सेवानिवृत हो गये। इनमें तीन आईएएस और दस आईपीएस अफसरों के साथ आठ पीपीएस अधिकारी हैं।

31 अगस्त को सेवानिवृत होने वाले आईएएस अफसरों में सचिव नगर विकास रवीन्द्र कुमार-प्रथम, डीजी पर्यटन डॉ.वेदपति मिश्रा और विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा कृष्ण कुमार गुप्ता हैं।

आईपीएस अफसरों में डीजी फायर सर्विसेज मुथा अशोक जैन, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो दिल्ली में एडीजी रवि जोसेफ लोक्कू, आईजी सीआईडी डॉ. अखिलेश कुमार निगम, यूपी -112 के डीआईजी शहाब रशीद खान, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के एडीसीपी आलोक प्रियदर्शी, पीएसी मुख्यालय की डीआईजी सुनीता सिंह, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के एसपी कमलेश कुमार दीक्षित, ईओडब्ल्यू के एसपी अरविंद मिश्रा, ट्रेनिंग मुख्यालय के एसपी हरि गोविंद और पीएसी 49वीं वाहिनी गौतमबुद्ध नगर के सेनानायक राम नयन सिंह सेवानिवृत्त हो गये।