तीन आईएएस और दस आईपीएस अफसर सेवानिवृत, आठ पीपीएस अफसर भी हुए रिटायर
IAS and IPS Officers Retires: प्रशासन और पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले 21 अफसर 31 अगस्त को सेवानिवृत ...और पढ़ें
HighLights
सचिव नगर विकास रवीन्द्र कुमार-प्रथम व डीजी पर्यटन डॉ.वेदपति मिश्रा की सेवा पूरी
डीजी फायर सर्विस मुथा अशोक जैन और एडीजी रवि जोसेफ लोक्कू सेवानिवृत
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबी अवधि तक प्रशासन और पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने वाले 21 अफसर 31 अगस्त को सेवानिवृत हो गये। इनमें तीन आईएएस और दस आईपीएस अफसरों के साथ आठ पीपीएस अधिकारी हैं।
31 अगस्त को सेवानिवृत होने वाले आईएएस अफसरों में सचिव नगर विकास रवीन्द्र कुमार-प्रथम, डीजी पर्यटन डॉ.वेदपति मिश्रा और विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा कृष्ण कुमार गुप्ता हैं।
आईपीएस अफसरों में डीजी फायर सर्विसेज मुथा अशोक जैन, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो दिल्ली में एडीजी रवि जोसेफ लोक्कू, आईजी सीआईडी डॉ. अखिलेश कुमार निगम, यूपी -112 के डीआईजी शहाब रशीद खान, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के एडीसीपी आलोक प्रियदर्शी, पीएसी मुख्यालय की डीआईजी सुनीता सिंह, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के एसपी कमलेश कुमार दीक्षित, ईओडब्ल्यू के एसपी अरविंद मिश्रा, ट्रेनिंग मुख्यालय के एसपी हरि गोविंद और पीएसी 49वीं वाहिनी गौतमबुद्ध नगर के सेनानायक राम नयन सिंह सेवानिवृत्त हो गये।
पीपीएस अफसरों में एडिशनल एसपी बलरामाचारी दुबे व अशोक कुमार वर्मा, एटीएस में DSP लायक सिंह, 44वीं पीएसी में सहायक सेनानायक अंजू सिंह, पुलिस भर्ती बोर्ड में DSP अस्मा माजिद, सीबीसीआईडी मुख्यालय में DSP धीरेंद्र प्रताप सिंह, फतेहपुर में DSP प्रमोद कुमार शुक्ला और प्रतापगढ़ में DSP अनिल कुमार राय आज सेवानिवृत्त हो गये।