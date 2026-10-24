'भाजपा किसी की सगी नहीं', शिक्षक MLC चुनाव में गड़बड़ी पर सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के समर्थन में आए अखिलेश यादव
शिक्षक एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल भावुक हो गए थे, जिसके बाद सपा ...और पढ़ें
HighLights
सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल बूथ कैप्चरिंग आरोपों पर भावुक हुए
अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया
सपा प्रमुख ने डॉ. आकाश अग्रवाल और अग्रवाल समाज का समर्थन किया
उप्र व देश-दुनिया का संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ ये आँसू देखकर बेहद आहत है। शिक्षक/स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल जी को हराने के लिए भाजपाइयों, उनके संगी-साथियों व अधिकारियों ने मिलकर चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं, जिससे प्रताड़ित, दुखी व अपमानित होकर डॉ. आकाश अग्रवाल जी एक ऐसा फ़ैसला लेने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे उनकी तरह संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ भी व्यथित हो गया है। समय आने पर हम डॉ. आकाश अग्रवाल जी को यथोचित सम्मान और स्थान देकर संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना करेंगे। चुनाव के लूटेरे इन दग़ाबाज़ भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की भ्रष्ट सत्ता अब और नहीं चलेगी। जनता अब इनकी जड़ में मट्ठा डाल देगी। भाजपा किसी की सगी नहीं है। हम डॉ. आकाश अग्रवाल जी और संपूर्ण अग्रवाल समाज के साथ हैं।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 24, 2026
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शिक्षक एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत करने कमिश्नरी पहुंचे सपा प्रत्याशी एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल भावुक हो गए थे। भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाते हुए रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत से उन्हें अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे कि वह पाकिस्तान से आए आतंकवादी हों। इस घटना के बाद सपा मुखिया अब आकाश अग्रवाल के समर्थन में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट की है।
पूर्व सीएम ने लिखी ये बात
सपा प्रमुख ने लिखा कि उत्तर प्रदेश व देश-दुनिया का संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ ये आंसू देखकर बेहद आहत है। शिक्षक/स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल को हराने के लिए भाजपाइयों, उनके संगी-साथियों व अधिकारियों ने मिलकर चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं, जिससे प्रताड़ित, दुखी व अपमानित होकर डॉ. आकाश अग्रवाल एक ऐसा फैसला लेने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे उनकी तरह संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ भी व्यथित हो गया है।
भाजपा पर लगाए आरोप
अखिलेश यादव ने लिखा कि समय आने पर हम डॉ. आकाश अग्रवाल को यथोचित सम्मान और स्थान देकर संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना करेंगे। चुनाव के लूटेरे इन दगाबाज भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की भ्रष्ट सत्ता अब और नहीं चलेगी। जनता अब इनकी जड़ में मट्ठा डाल देगी। भाजपा किसी की सगी नहीं है। हम डॉ. आकाश अग्रवाल जी और संपूर्ण अग्रवाल समाज के साथ हैं।