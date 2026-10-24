'भाजपा किसी की सगी नहीं', शिक्षक MLC चुनाव में गड़बड़ी पर सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के समर्थन में आए अखिलेश यादव

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शिक्षक एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत करने कमिश्नरी पहुंचे सपा प्रत्याशी एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल भावुक हो गए थे। भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाते हुए रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत से उन्हें अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे कि वह पाकिस्तान से आए आतंकवादी हों। इस घटना के बाद सपा मुखिया अब आकाश अग्रवाल के समर्थन में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट की है।

पूर्व सीएम ने लिखी ये बात

सपा प्रमुख ने लिखा कि उत्तर प्रदेश व देश-दुनिया का संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ ये आंसू देखकर बेहद आहत है। शिक्षक/स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल को हराने के लिए भाजपाइयों, उनके संगी-साथियों व अधिकारियों ने मिलकर चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं, जिससे प्रताड़ित, दुखी व अपमानित होकर डॉ. आकाश अग्रवाल एक ऐसा फैसला लेने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे उनकी तरह संपूर्ण ‘अग्रवाल समाज’ भी व्यथित हो गया है।