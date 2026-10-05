विद्यार्थियों को शनिवार को अवकाश में भी मिलेगा पासपोर्ट बनावाने का अप्वाइंटमेंट, युवाओं को खास मौका

जागरण संवाददाता, लखनऊ : कार्यालय में अवकाश होने के बाद भी इस शनिवार को पासपोर्ट बनाने, रिइश्यू करने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसे काम के लिए अपाइंटमेंट प्रदान किया जाएगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने विशेषकर युवाओं के लिए “ पासपोर्ट प्रथम , भावी अवसर ” अभियान की शुरुआत की है। शनिवार को चारों पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के अपाइंटमेंट मंगलवार को पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे।