एक दिन की इंस्पेक्टर बनीं दिव्यांशी, दहेज उत्पीड़न महिला की शिकायत सुन दिए कार्रवाई के निर्देश

संवाद सूत्र, लखनऊ। पीजीआइ थाने में बुधवार को 11वीं की छात्रा दिव्यांशी इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आईं। थाने पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। इंस्पेक्टर की कुर्सी संभालने के बाद दिव्यांशी ने दहेज उत्पीड़न और पति की प्रताड़ना से परेशान महिला की शिकायत सुनी और तहरीर के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बदनामी या समाज के डर से अपनी शिकायत दबानी नहीं चाहिए, बल्कि बिना भय पुलिस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए।

इस दौरान दिव्यांशी ने महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष और मालखाने की व्यवस्था भी समझी। उन्होंने बताया कि उनके पिता अधिवक्ता और मां गृहिणी हैं। वह भविष्य में आइएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसी क्रम में निजी स्कूल की छात्रा रिया ने डीसीपी दक्षिण की भूमिका निभाई।