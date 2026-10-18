अखिलेश यादव ने सुनी पीड़ित की गुहार, सपा ने CISF जवान के परिवार को भेजे एक लाख रूपए

जागरण संवाददाता, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रविवार को विधायक इन्द्रजीत सरोज तथा रायबरेली के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव ने ऊंचाहार क्षेत्र में पुलिस द्वारा पीडीए परिवार के प्रति दबंगों के अन्याय का हाल बताया।

सपा की तरफ से पीड़ित परिवार को एक लाख रूपये की आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने बताया कि ऊंचाहार स्थित जगतपुर के गांव उड़वा के प्रधान रमेश मिश्र द्वारा राजू पासी व उनकी पत्नी सीमा देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा राजू पासी की चार विस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है।

उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन पर पीड़ित का कब्जा कराने के बाद प्रधान ने फिर से उसे मारपीट कर जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही पीड़िता के साथ बदसलूकी की गई। उसकी मदद करने आई रिद्धिमा सिंह को थाने के अंदर पीटा गया और पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय ग्राम प्रधान की मदद कर रही है।

वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष को गाजीपुर निवासी राकेश सिंह यादव ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ)का राघवेश सिंह यादव छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। वह 13 अक्टूबर को बगीचे की तरफ से क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ दबंगों ने बिना किसी कारण के उसके साथ गाली-गलौज की। जब जवान ने इसका विरोध किया, तो उक्त लोगों ने उसे गोली मारने का प्रयास किया।