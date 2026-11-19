डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में गुरुवार को उनके रोड शो के दौरान भाजपा के गंभीर आरोप लगाने के पक्ष में एक्स हैंडिल से एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वहां एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को लेकर राजनीति करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निम्नस्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाया।

सपा मुखिया ने लिखा कि ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी।

इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच हो और सच को उजागर किया जाए। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं।