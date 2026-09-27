विधानसभा चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव, अब्दुल मतीन सिद्दीकी को बनाया उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। उत्तराखंड के लिए प्रदेश अध्यक्ष समेत दो प्रभारियों की नियुक्ति की है।

पार्टी ने हल्द्वानी निवासी अब्दुल मतीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया है। जबकि सोनम बगवाड़ी को राज्य का प्रभारी और आभा बड़थवाल को गढ़वाल मंडल का प्रभारी बनाया गया है।

पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तराखंड के अपने नेताओं के साथ बैठक की थी। जिसके बाद उनके निर्देश पर ही नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित आजाद नगर निवासी अब्दुल मतीन सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में पार्टी उत्तराखंड में संगठन के विस्तार और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी।