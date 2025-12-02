Language
    SIR में खामियों को लेकर सपा ने आयोग को भेजी शिकायत, 2003 की मतदाता सूची को लेकर लगाए ये आरोप 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:37 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआइ) को लेकर सपा की ओर से लगातार आयोग को शिकायतें की जा रही हैं। सोमवार को सपा ने कई जिलों-विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची न मिलने, गणन प्रपत्र न बांटे जाने से लेकर मतदाताओं के फार्म गलत तरीके से श्रेणी तृतीय में जमा करने की शिकायत की। 

    सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे ज्ञापन में कहा कि मऊ में बीएलओ ने मतदाताओं के गणना प्रपत्र नियम के विपरीत श्रेणी तृतीय में भर कर जमा कर दिए हैं, जबकि अधिकांश मतदाताओं ने अपना नाम 2003 में दर्ज होने या अपने माता-पिता आदि का नाम दर्ज होने का विवरण पूरी तरह सही दर्ज किया है।

    नहीं बांटे जा रहे गणना पत्र

    सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र, बांदा के बबेरू विधानसभा क्षेत्र और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र बड़ी संख्या में मतदाताओं को गणना पत्र बांटे ही नहीं जा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में कई मतदेय स्थलों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है।

    ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई जगह बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कह रहे हैं कि सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र ईआरओ द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सपा ने मांग की है कि संबंधित क्षेत्रों में गणना प्रपत्र का शत-प्रतिशत वितरण व संग्रह सुनिश्चित कराया जाए।