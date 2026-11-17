जागरण टीम, लखनऊ। जनगणना की दूसरे चरण की सोमवार से शुरू हुई प्रक्रिया के प्रति लोगों में जबर्दस्त उत्साह है लेकिन स्वगणना में आ रही कई तरह की दिक्कतें इसी फीका कर रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर है। सर्वर डाउन हो जा रहा है और लोगों को जानकारियां भरने में परेशानी हो रही है। किसी को मोबाइल पर ओटीपी आने का इंतजार करना पड़ रहा तो कोई पोर्टल खुलने और आगे बढ़ने की समस्या से जूझ रहा। मकान की लोकेशन चिह्नित करने में भी लोग उलझे। कई जगह लोग अधूरी जानकारी भरकर ही छोड़ दे रहे हैं। हालांकि, सोमवार की तुलना में मंगलवार को समस्याएं कुछ हद तक दूर हुईं और स्वगणना के आंकड़े भी बढ़े।

गोरखपुर में पहले दिन दोपहर तीन बजे तक 147 परिवारों ने ही स्वगणना पूरी की, जबकि करीब एक हजार लोगों ने पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के लिए कोशिश की थी। तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण कई लोगों को परिवार के सदस्यों या परिचितों की मदद लेनी पड़ी। कुछ लोग परेशान होकर बीच में ही प्रक्रिया छोड़ बैठे। कानपुर, बुंदेलखंड और आसपास के जिलों में 27 हजार से अधिक लोग आनलाइन फार्म भर चुके हैं लेकिन सर्वर धीमा होने के कारण यहां भी दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समस्या आ रही है। कुछ जगह मैपिंग में संबंधित मोहल्ले नहीं मिल पा रहे हैं। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल में करीब 13,400 आनलाइन फार्म भरे जा चुके हैं।

प्रयागराज में मंगलवार को शाम चार बजे तक स्वगणना करने वालों की संख्या 7600 के पार पहुंच गई। हालांकि, यह संख्या और भी अधिक हो सकती थी, लेकिन स्वगणना के पोर्टल ने साथ ही नहीं दिया। वाराणसी में स्वगणना के शुरुआती दो दिनों में कुल 995 लोगों ने आनलाइन अपनी गणना की है। जनगणना विभाग के अनुसार, सर्वर सुचारु रूप से काम कर रहा है और लोगों को स्वगणना करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। एक व्यक्ति ने बताया कि अपने घर पर रहकर स्वगणना करने से लोकेशन दर्ज करने में आसानी हो रही है। जो लोग निरक्षर हैं या आनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर गणना करेंगे।