कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले में चल रहे वाहनों की दुर्घटना के कारणों की होगी जांच, SIT का गठन
SIT For Rahul Gandi Convay Vehicles Accident: चार कारें और एक एंबुलेंस टकराईं। इस दुर्घटना का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है।
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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी सोमवार को सड़क मार्ग से लखनऊ से सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने जा रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गईं। चार कारें और एक एंबुलेंस टकराईं। इस दुर्घटना का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुलतानपुर जाते समय उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की समग्र जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।
डीजीपी ने कहा कि उक्त घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत, घटना के वास्तविक कारणों, परिस्थितियों तथा किसी प्रकार की लापरवाही / सुरक्षा में चूक के बिन्दु पर जांच के लिए गठित SIT में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, किरण एस को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर बृज नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सुलतानपुर राम कृष्ण चतुर्वेदी को सदस्य नियुक्त किया गया है।
इन बिंदुओं पर करेंगे जांच
दुर्घटना के कारणों एवं परिस्थितियों की विस्तृत जांच।
सुरक्षा / एस्कॉर्ट / यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक का परीक्षण।
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुझाव।
SIT से अपेक्षा की गई है कि वह घटना के समस्त पहलुओं पर समग्र जांच कर अपनी विस्तृत आख्या/रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
सुलतानपुर के हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। एक्सप्रेसवे पर काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, गनीमत रही कि राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित रहे।
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