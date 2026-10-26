कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले में चल रहे वाहनों की दुर्घटना के कारणों की होगी जांच, SIT का गठन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी सोमवार को सड़क मार्ग से लखनऊ से सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने जा रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गईं। चार कारें और एक एंबुलेंस टकराईं। इस दुर्घटना का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा राहुल गांधी के 26 अक्टूबर को सुलतानपुर जाते समय उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की समग्र जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

डीजीपी ने कहा कि उक्त घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत, घटना के वास्तविक कारणों, परिस्थितियों तथा किसी प्रकार की लापरवाही / सुरक्षा में चूक के बिन्दु पर जांच के लिए गठित SIT में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, किरण एस को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर बृज नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सुलतानपुर राम कृष्ण चतुर्वेदी को सदस्य नियुक्त किया गया है।