'हत्या नहीं आत्महत्या है...', शिवा शर्मा की मौत मामले में मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। लखनऊ के चर्चित कैफे ओनर शिवा शर्मा की चौथी मंजिल से गिरकर हुई संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा हो रहा है। मुख्य आरोपी और मेकअप आर्टिस्ट श्रद्धा दुबे ने फरार चल रही है। उसने एक मिनट का वीडियो जारी किया है। जिसमें उसने कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है।

उसने अपनी सफाई में दावा करते हुए कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही। वहीं मृतक की मां का आरोप है कि श्रद्धा और उसकी बहन शिवा को ब्लैकमेल व प्रताड़ित कर रही थीं। दोनों बहनें घटना के बाद से फरार हैं और पुलिस ने उन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।