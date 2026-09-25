5 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति: घूसखोरी में पकड़े गए शामली के खनन अधिकारी पर कसा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार शामली के जिला खान अधिकारी सुधाकर सिंह ने पांच साल की सरकारी नौकरी में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी। प्रारंभिक जांच में उनके पास फार्च्युनर जैसी महंगी कार, कई प्लाट और निवेश होने की जानकारी मिली है। अब सतर्कता अधिष्ठान उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगा। इसके लिए उनकी आय, बैंक खातों, संपत्तियों और निवेश का ब्योरा जुटाया जाएगा।

सुधाकर सिंह वर्ष 2021 में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवा में आए थे। शामली से पहले वह चित्रकूट में जिला खनिज अधिकारी के पद पर तैनात रहे। वहां मानक से अधिक खनन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह और खान निरीक्षक समेत चार लोगों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया गया था। शिकायतकर्ता ने भरतकूप क्षेत्र में नियमों के विपरीत खनन का आरोप लगाया था।