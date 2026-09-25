5 साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति: घूसखोरी में पकड़े गए शामली के खनन अधिकारी पर कसा शिकंजा
शामली के जिला खनन अधिकारी सुधाकर सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मात्र पांच साल की सरकारी सेवा में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की।
HighLights
शामली के खनन अधिकारी सुधाकर सिंह घूस लेते गिरफ्तार।
पांच साल की नौकरी में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की।
सतर्कता विभाग आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार शामली के जिला खान अधिकारी सुधाकर सिंह ने पांच साल की सरकारी नौकरी में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी। प्रारंभिक जांच में उनके पास फार्च्युनर जैसी महंगी कार, कई प्लाट और निवेश होने की जानकारी मिली है। अब सतर्कता अधिष्ठान उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगा। इसके लिए उनकी आय, बैंक खातों, संपत्तियों और निवेश का ब्योरा जुटाया जाएगा।
सुधाकर सिंह वर्ष 2021 में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवा में आए थे। शामली से पहले वह चित्रकूट में जिला खनिज अधिकारी के पद पर तैनात रहे। वहां मानक से अधिक खनन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह और खान निरीक्षक समेत चार लोगों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया गया था। शिकायतकर्ता ने भरतकूप क्षेत्र में नियमों के विपरीत खनन का आरोप लगाया था।
रंगे हाथों किया गिरफ्तार
शामली के झिंझाना क्षेत्र में बालू खनन के लिए किए गए आनलाइन आवेदन को आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत विजिलेंस से की गई थी। विजिलेंस की महानिरीक्षक मंजिल सैनी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने पहले खान अधिकारी के बैंक खाते में 50 हजार रुपये जमा कराए थे। इसके बाद 85 हजार रुपये लेते समय विजिलेंस ने सुधाकर सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उनके साथ संविदा लिपिक सद्दाम को भी गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सुधाकर सिंह के पास महंगी कार, प्लाट और अन्य संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। अब टीम उनके और परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज संपत्तियों, बैंक खातों और निवेश का ब्योरा जुटाएगी।
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बरामद 71 लाख रुपये के स्रोत की भी पड़ताल होगी। आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में संपत्ति अधिक मिलने पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।