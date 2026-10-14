यूपी में सात IAS अफसरों का ट्रांसफर, धीरेन्द्र सिंह सचान को निदेशक पंचायती राज की कमान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को सात आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस ट्रांसफर में खाली चल रहे निदेशक पंचायती राज के पद पर भी अधिकारी की तैनाती की गई है। ट्रांसफर के क्रम में चार सीडीओ का भी स्थानांतरण किया गया है।

प्रदेश सरकार ने खाली चल रहे निदेशक पंचायती राज के पद पर तैनाती कर दी है। विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर कार्यरत रहे धीरेन्द्र सिंह सचान को निदेशक को पंचायती राज के पद पर ट्रांसफर किया गया है।