'अमित शाह और सुनील बंसल संभालें कमान, तभी मिलेगी बड़ी जीत', संजीव बालियान का बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के अंदर से उभरते कई बयान प्रदेश इकाई पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा। पार्टी उसी स्थिति में बड़ी जीत दर्ज करेगी जब प्रदेश की चुनावी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संभालेंगे।

मुजफ्फरनगर से 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे डा. संजीव बालियान पश्चिम उप्र में भाजपा के बड़े जाट चेहरों में शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बालियान और संगीत सोम के बीच खुलकर जुबानी जंग चली। पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा, जहां भाजपा के साथ रालोद के आने के बावजूद बालियान चुनाव हार गए।