एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतकर जमाई धाक, यूपी की संजना आज PM मोदी से करेंगी मुलाकात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मैं बहुत उत्साहित हूं, मन में उल्लास है। एक तरफ समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री से मिलना है, वहां क्या होगा...। यह मेरे लिए बेहद खास पल है। डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की छात्रा और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले खुशी का इजहार किया । एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली संजना गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इसके लिए वह बुधवार को दिल्ली पहुंच गई हैं।

प्रधानमंत्री ने एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुलाकात के लिए दिल्ली आमंत्रित किया है। जापान के आइची-नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित पांचवें एशियन पैरा गेम्स में संजना ने बैडमिंटन की महिला एकल एसएल-3 स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही उनका पदक पक्का हो गया था। झारखंड के लोहरदगा की रहने वाली संजना पुनर्वास विश्वविद्यालय में एमबीए की छात्रा हैं।



तीन स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं संजना



संजना की यह पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि नहीं है। इससे पहले वर्ष 2021 में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। तब महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। लगातार बेहतर प्रदर्शन से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है।