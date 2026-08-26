मैनपुरी के समान पक्षी विहार को मिला नया नाम, मयन ऋषि पक्षी विहार; योगी सरकार का निर्णय

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। मयन ऋषि की तपोभूमि कहे जाने वाले मैनपुरी में स्थित समान पक्षी विहार को अब उनके ही नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार ने रामसर स्थलों में शामिल इस पक्षी विहार का नाम मयन ऋषि पक्षी विहार करने का निर्णय लिया है। वहीं पक्षी विहार के नजदीक पर्यटन विकास के लिए छह हेक्टेयर ग्रामसभा भूमि को पर्यटन विभाग के पक्ष में निश्शुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

प्रमुख वेटलैंड्स में शामिल हैं यह पक्षी विहार मैनपुरी स्थित यह पक्षी विहार प्रदेश के प्रमुख वेटलैंड्स में शामिल है। तकरीबन 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैले इस स्थल को वर्ष 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। पूर्व में इस पक्षी विहार का नाम मयन ऋषि के नाम पर रखने की मांग उठी थी। मयन ऋषि, मैनपुरी के ही थे। माना जाता है कि मयन ऋषि के नाम पर ही जिले का नाम मैनपुरी पड़ा है।

सारस क्रेन सहित कई पक्षी करते हैं प्रवास वित्त कार्य सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस पक्षी विहार में सारस क्रेन समेत देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेश से भी अनेक प्रजातियों के पक्षी प्रवास के दौरान पहुंचते हैं। यहां नाव से पक्षियों को नजदीक से देखने और वॉच टावर के माध्यम से पक्षियों का अवलोकन करने की संभावनाएं भी हैं।

रामसर स्थलों में शामिल मैनपुरी स्थित पक्षी विहार का नाम बदलने का सरकार ने लिया निर्णय वहीं प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार, हरदोई, बखिरा पक्षी विहार, संत कबीरनगर, विजय सागर पक्षी विहार, महोबा, लाख बहोसी पक्षी विहार, हमीरपुर, समसरोवर पक्षी विहार, आगरा सहित कई महत्वपूर्ण पक्षी विहार हैं। इन स्थलों पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी विशेष रूप से शरद ऋतु में पहुंचते हैं।