PDA रथ पर भगवा रंग पर मायावती के सवाल पर अखिलेश यादव का माकूल जवाब, बताया इलाज की जरूरत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पीडीए यात्रा रथ के रंग पर मायावती के भगवा वाले तंज पर पलटवार किया है। सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने बिना नाम लिए कहा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। किसी को रथ का रंग नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को आंखों के लिए इलाज कराना जरूरी है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने पहले लाल रंग के गमछे दिखाए और फिर उनके फोटो दिखाकर कहा कि कई बार कैमरे में रंग अलग नजर आता है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था। अभी से घबरा गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले विधान सभा चुनाव में जिन सुरक्षित सीटों पर हम हारे थे, उनको लेकर बैठक की है। संगठन ने यहां काम किया है और जो फीडबैक मिला है, उस पर पार्टी निर्णय लेगी। दावा किया कि इस बार सपा इनमें से रिकार्ड सीटें जीतेगी।

महिलाओं को दो लाख रुपये देंगे महिलाओं को मदद के प्रश्न पर कहा कि हमने पहले 40 हजार रुपये देने का वादा किया था। इसके बाद सरकार ने 50000 रुपये देने की बात की और बाद में कहा कि एक लाख रुपये देंगे। वो जिस नियम -कानून के तहत या बैंक से कर्ज लेकर पैसे देने जा रहे हैं, उसी नियम -कानून के तहत हम महिलाओं को दो लाख रुपये देंगे।

प्रदेश को भी बांटने की बात कर रहे प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की चर्चाओं पर कहा कि जो देश के बंटवारे की बात कर रहे हैं, वही प्रदेश को भी बांटने की बात कर रहे हैं। हमें देश को मजबूत करना है। अधिकारियों के तबादलों पर कहा कि हम अधिकारियों के तबादलों की सूची तैयार कर रहे हैं, इसकी आयोग से शिकायत की जाएगी।

सरकार द्वारा ढूंढ - ढूंढ कर पीडीए अधिकारियों को हटाया जा रहा है। ये कितनी भी तैयारी कर लें, जनता हारने जा रही है। चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा हार जाएगी। इनकी फिल्म रिलीज से पहले फ्लाप हो जाएगी।

सपा प्रमुख ने आंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़े जाने का आरोप दोहराते हुए कहा कि पहले प्रतिमा के हाथ को तोड़ते हैं, क्योंकि हाथ में संविधान की किताब है। कार्यकर्ता इसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर कहा कि आउटसोर्सिंग में कंपनी देती है, उसमें कमीशन लेना आसान है।

अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घोड़े वाले बयान पर भी तंज किया, कहा कि ये कहीं वनस्पति के सर तो नहीं या फिर लगता है दाना कम दिया होगा। जो घोड़े को पूरा खाना नहीं देते, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।

सपा प्रमुख ने महिलाओं को दो लाख रुपये देने का भी वादा किया। कहा कि भाजपा जिस नियम -कानून के तहत या बैंक से कर्ज लेकर एक लाख रुपये देने जा रही है, उसी नियम-कानून के तहत हम महिलाओं को दो लाख रुपये देंगे।

गौरतलब है कि पीडीए के बहाने समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण और उसके मुस्लिम मतदाताओं के बीच रिश्ते को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पीडीए रथ के भगवा रंग को आधार बनाकर सपा की मुस्लिम वोटबैंक को लेकर उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया है।