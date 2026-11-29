राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने पहली 11 विधानसभा क्षेत्रों में एसएसआर पीडीए घोषित किया है। सपा की तरफ से जारी की गई सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

सपा की ओर से जारी सूची के अनुसार बागपत की बड़ौत विधानसभा सीट से सुखेंद्र तोमर को प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से अनिल कसाना और गाजियाबाद विधानसभा सीट से अभिषेक गर्ग को जिम्मेदारी दी गई है।

गौतमबुद्धनगर की नोएडा विधानसभा सीट से मुकेश शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में हाथरस विधानसभा सीट से रामनारायाण काके और सादाबाद विधानसभा सीट से देवेंद्र अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मथुरा की छाता विधानसभा सीट से लेकमणि जादौन और मांट विधानसभा सीट से संजय लाठर को पीडीए विधानसभा प्रभारी बनाया गया है।

आगरा की बाह विधानसभा सीट से कृष्ण वर्मा निषाद, शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से रौशनलाल वर्मा और जालौन की कालपी विधानसभा सीट से श्रीराम पाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने इन नियुक्तियों के जरिए विधानसभा स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की पहल की है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए के संगठनात्मक विस्तार की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पाटी के सूत्र बताते है कि विधानसभा के आने वाले दिनों में उम्मीदावार भी यही घोषित किए जा सकते है।