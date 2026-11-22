डिजिटल टीम, लखनऊ। योगी सरकार द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक आधारित और मरीजों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीएमएस), सैफई में स्थापित अत्याधुनिक हेल्थ एटीएम को मरीजों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है।

ओपीडी परिसर में शुरू हुई डिजिटल स्वास्थ्य जांच सुविधा के माध्यम से महज 15 दिनों में 1,000 से अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ उठाया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की पहल प्रभावी साबित हो रही है।

ओपीडी में हेल्थ एटीएम स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना एवं मार्गदर्शन में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बीमारियों की समय रहते पहचान पर विशेष जोर दिया जा रहा है।योगी सरकार का प्रयास है कि मरीजों को अस्पतालों में ही अधिक से अधिक जांच सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे उन्हें बेहतर उपचार के साथ अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिल सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यूपीएमएस सैफई ने अपनी ओपीडी में क्लीनिक्स ऑन क्लाउड के सहयोग से हेल्थ एटीएम स्थापित किया है।

65 से अधिक स्वास्थ्य मानकों का प्रारंभिक आकलन उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम का उद्घाटन 29 को किया गया था। यह सुविधा एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रही है, जिसके माध्यम से 65 से अधिक स्वास्थ्य मानकों का प्रारंभिक आकलन किया जा सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ऑक्सीजन सैचुरेशन और हीमोग्लोबिन की जांच के साथ लिवर एवं किडनी फंक्शन टेस्ट तथा लिपिड प्रोफाइल की सुविधा भी उपलब्ध है।

एक ही जगह 65 से अधिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा हेल्थ एटीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मरीजों को कई तरह की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की जरूरत कम हो रही है। इसके माध्यम से ट्रोपोनिन-टी (Trop T) जांच, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की स्क्रीनिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट तथा ईएनटी संबंधी जांच भी की जा सकती है। इसके अलावा दृष्टि एवं कलर विजन परीक्षण और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ईसीजी) की सुविधा भी उपलब्ध है। जांच के बाद मरीजों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की प्रारंभिक स्थिति समझने में मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है।