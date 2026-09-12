'पाकिस्तान से आए 2.50 करोड़, पुलवामा हमले में भी तुम्हारा नाम', CBI का अफसर बन रिटायर्ड अधिकारी से ऐंठी मोटी रकम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने राजाजीपुरम में रहने वाले परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक को सात दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। उनके खाते में पाकिस्तान से 2.50 करोड़ रुपये आने और पुलवामा आतंकी हमले के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 19 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने मामले की साइबर सेल और पुलिस से शिकायत की।



एफआईआर के मुताबिक, जालसाजों ने एक सितंबर को पीड़ित बैकुंठ नाथ मिश्र को फोन कर बताया गया कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल कर मुंबई से सिम खरीदा गया और उससे बैंक खाता खोलकर मनी लांड्रिंग की गई। जालसाज ने दावा किया कि उक्त खाते में पाकिस्तान से 2.50 करोड़ रुपये आए हैं और 25 लाख रुपये कमीशन लिया गया है।