PM मोदी के जन्मदिन पर 10000 दीयों से जगमग होगा UP का ये मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट ने तैयार किया स्पेशल प्लान

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री नरेन्द्र के जन्मदिन के मौके पर महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, में सेवा संकल्प अभियान के तहत पूरे परिसर में 10 हजार दीया जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं जागरुकता अभियान के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं, स्वच्छता, रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाएगा।

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मेडिकल कालेज में सुबह सात बजे मरीजों को फल वितरण एवं रक्तदान शिविर के द्वारा मनाया जाएगा। स्वच्छता अभियान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चलाया जाएगा। इसके बाद एमबीबीएस एवं नर्सिंग विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।