PM मोदी के जन्मदिन पर 10000 दीयों से जगमग होगा UP का ये मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट ने तैयार किया स्पेशल प्लान
बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 10,000 दीये जलाए ...और पढ़ें
HighLights
पीएम मोदी के जन्मदिन पर 10,000 दीये जलाए जाएंगे।
स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सरोकारों पर कार्यक्रम होंगे।
रक्तदान, अंगदान शिविर और स्वच्छता अभियान भी चलेगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री नरेन्द्र के जन्मदिन के मौके पर महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, में सेवा संकल्प अभियान के तहत पूरे परिसर में 10 हजार दीया जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं जागरुकता अभियान के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं, स्वच्छता, रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाएगा।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मेडिकल कालेज में सुबह सात बजे मरीजों को फल वितरण एवं रक्तदान शिविर के द्वारा मनाया जाएगा। स्वच्छता अभियान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चलाया जाएगा। इसके बाद एमबीबीएस एवं नर्सिंग विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
नेत्र विभाग द्वारा अंगदान एवं नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना के लिए आशीर्वाद एवं प्रार्थना कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
एक दिन में 15 कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित
अभियान के तहत शाम सात बजे 10 हजार मिट्टी के दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सेवा, संकल्प और जनकल्याण के संदेश के साथ आयोजित किया जाएगा।
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सेवा संकल्प अभियान के क्रम में 25 सितंबर से दो अक्टूबर तक हेल्थ कैंप का आयोजन चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। एक दिन में कुल 15 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री के जन्मिदन पर होने वाले कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। परिसर में फोटो एवं सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ करने के साथ ही आकर्षक सजावट भी की जाएगी। पौधरोपण भी किया जाएगा। -डॉ. संजय खत्री, प्राचार्य