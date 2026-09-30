प्रो. रामगोपाल यादव के पास 14.61 करोड़ की संपत्ति, हलफनामे में सोना, कार और हथियार भी हैं शामिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी प्रो. रामगोपाल यादव ने नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 14.61 करोड़ रुपये घोषित की है। वर्ष 2020 के राज्यसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उनकी कुल घोषित संपत्ति 14.20 करोड़ रुपये थी। इस तरह छह वर्ष में कुल घोषित संपत्ति में करीब 41.40 लाख रुपये की ही बढ़ोतरी हुई है।

हलफनामे के अनुसार उनकी चल संपत्ति करीब 4.61 करोड़ रुपये है, जबकि अचल संपत्तियों का घोषित वर्तमान बाजार मूल्य करीब 10 करोड़ रुपये है। 2020 में चल संपत्ति करीब 2.09 करोड़ और अचल संपत्ति करीब 12.10 करोड़ रुपये घोषित की गई थी। यानी छह वर्ष में चल संपत्ति में लगभग 2.51 करोड़ रुपये की वृद्धि, जबकि अचल संपत्ति के घोषित मूल्य में करीब 2.10 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

80 वर्षीय प्रोफेसर के पास 610 ग्राम सोने के आभूषण हैं जिनकी वर्तमान कीमत 88.50 लाख रुपये है। वर्ष 2020 में भी उनके पास इतना ही सोना था हालांकि उस समय इसकी कीमत 30.70 लाख रुपये ही थी। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल के पास अमेरिका की बनी कार्बाइन विनचेस्टर व जर्मनी की बनी आर्मिनियस रिवाल्वर है।