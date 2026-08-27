Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन पर नहीं इस बार नहीं रहेगा भद्रा का साया, 28 अगस्त को भाई पूरे दिन बंधा सकेंगे राखी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भाई-बहन के प्रेम के साथ विश्वास और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। भाई पूरे दिन राखी बंधा सकेंगे। भद्रा काल गुरुवार 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे से रात 9:32 बजे तक रहेगा।

रक्षाबंधन पर्व के समय भद्रा की स्थिति को लेकर भी लोगों के बीच विशेष सावधानी रहती है। धार्मिक परंपरा में भद्रा के दौरान राखी बांधने से बचने की मान्यता है। भद्राकाल 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा की बाधा नहीं रहेगी।

रक्षाबंधन पर्व पर 28 अगस्त को सुबह 10:31 से दोपहर 12:07 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान राखी बांधने से बचें। इसके बाद का समय बेहद अनुकूल है। रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है। इसी कारण धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

रक्षाबंधन 28 अगस्त, शुक्रवार राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त सुबह 05:57 बजे से सुबह 09:48 बजे तक है। तीन घंटे 51 मिनट के इस समय में राखी बंधवाना शुभ रहेगा। इसके साथ लाभ मुहूर्त 7:33 से 9:10 बजे और अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 9:10 से 9:48 बजे तक रहेगा। सुबह संभव न होने पर दोपहर 12:23 से 2 बजे तक भी राखी बंधवाई जा सकती है।

श्रावण पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो रही है। ऐसे में 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की परंपरा के अनुसार राखी बांधने के लिए सुबह का समय विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह यह समय पूर्णिमा तिथि के साथ जुड़ा होने के कारण विशेष महत्व रखता है।

अलग-अलग शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के दिन सुबह के समय को अलग-अलग शुभ मुहूर्त में बांटा गया है। सुबह 7:33 बजे से 9:10 बजे तक लाभ मुहूर्त रहेगा। 9:10 बजे से 9:48 बजे तक अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन अवधियों में राखी बांधना शुभ माना जाता है। अगर परिवार सुबह राखी बांधने की तैयारी कर रहा है तो सुबह 7:33 से 9:48 बजे के बीच का समय खास तौर पर ध्यान में रखे।