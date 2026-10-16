'बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश', राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय लखनऊ में तीन दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को लखनऊ दौरे का उनका दूसरा दिन है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस पर जमकर निशाना साथा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी का कोई सबूत नहीं है। वोट चोरी पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश की तर्ज पर शासन बदलना चाहती है, ये सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथसिंह ने कहा, "दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है।''