'अखिलेश रच रहे साजिश, बेटे की जान को खतरा', OP राजभर ने सपा प्रमुख पर लगाए आरोप; CM योगी से करेंगे मुलाकात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। बड़े बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डा. अरविंद राजभर पर हमले की कई बार साजिशें हो चुकी हैं। उनकी जान को खतरा है। इस मामले में वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डा. अरविंद की सुरक्षा और बढ़ाने की मांग करेंगे।

राजभर ने बताया है कि बुधवार को पार्क रोड स्थित पार्टी कार्यालय में राशिद अली नाम के जिस व्यक्ति ने पिस्तौल लहराते हुए गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी, वह शातिर शूटर है। मूलत: मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला यह शूटर मुख्तार अंसारी गिरोह के साथ ही अन्य कई गिरोहों से जुड़ा हुआ है।