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    'अखिलेश रच रहे साजिश, बेटे की जान को खतरा', OP राजभर ने सपा प्रमुख पर लगाए आरोप; CM योगी से करेंगे मुलाकात

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:56 PM (IST)

    सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपने बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेटे की सुरक्षा बढ़ ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साजिश का आरोप लगाया।

    2. बेटे डॉ. अरविंद राजभर की जान को खतरा बताया गया।

    3. सीएम योगी से मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगे राजभर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। बड़े बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डा. अरविंद राजभर पर हमले की कई बार साजिशें हो चुकी हैं। उनकी जान को खतरा है। इस मामले में वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डा. अरविंद की सुरक्षा और बढ़ाने की मांग करेंगे।

    राजभर ने बताया है कि बुधवार को पार्क रोड स्थित पार्टी कार्यालय में राशिद अली नाम के जिस व्यक्ति ने पिस्तौल लहराते हुए गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी, वह शातिर शूटर है। मूलत: मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला यह शूटर मुख्तार अंसारी गिरोह के साथ ही अन्य कई गिरोहों से जुड़ा हुआ है।

    भाजपा के साथ आते ही सपा के निशाने पर आए

    राजभर ने कहा है कि भाजपा का सहयोगी होने से ही वह सपा के माफिया और गुंडों के निशाने पर हैं। वहीं ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में राजभर ने लिखा है कि “अखिलेश जी, आपके गुंडे इस हद तक उतर गए हैं कि राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर हमला कर रहे हैं। क्या ये सब आपके कहने पर हो रहा है? गुंडई से सपा चल सकती है, लोकतंत्र नहीं।

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    अखिलेश जी एक बात जान लीजिए, महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूं। कंसवादियों से न मैं डरता हूं और न ही मेरे कार्यकर्ता।” दूसरी तरफ डा. अरविंद ने प्रेसवार्ता कर सपा प्रमुख से सीधे सवाल किया कि क्या आपके खिलाफ राजनीतिक बयान देने के लिए भी सपा की अनुमति लेनी होगी। यदि यह घटना आपकी जानकारी नहीं है तो इसकी निंदा कीजिए।

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