डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि आजम खान कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनके बाहर आने से अखिलेश यादव को कोई खास खुशी नहीं हुई। न उन्होंने आजम खान से दुआ-सलाम की और न ही मुलाकात की। यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर भी आजम को लखनऊ आमंत्रित नहीं किया गया।

'अपने पिता और सगे चाचा को महत्व नहीं दिया' राजभर ने कहा कि अखिलेश ने जब अपने पिता और सगे चाचा को महत्व नहीं दिया तो आजम खान को क्या महत्व देंगे। उन्होंने सपा के एम-वाई समीकरण पर कहा कि जिसे अखिलेश भाईचारा कहते हैं, उसमें भाई के रूप में उनके अपने लोग स्थायी हैं, जबकि 'चारा' का चेहरा बदलता रहता है। कभी आजम खान थे, अब कोई और है।