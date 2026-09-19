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'वर्क फ्रॉम होम' वाले अखिलेश अब 20 करोड़ की गाड़ी से करेंगे राजनीति: ओपी राजभर

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:28 PM (IST)

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर उनकी कथित 20 करोड़ की लग्जरी गाड़ी और 'वर्क फ्रॉम होम' राजनीति को लेकर तीखा हमला बोला है।

ओपी राजभर

ओपी राजभर

HighLights

  1. राजभर ने अखिलेश की 20 करोड़ की लग्जरी गाड़ी पर तंज कसा।

  2. अखिलेश पर 'वर्क फ्रॉम होम' राजनीति करने का आरोप लगाया गया।

  3. गरीबों, दलितों से दूर रहने का आरोप, जनता देगी जवाब।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा सियासी हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश यादव की कथित 20 करोड़ रुपये की लग्जरी गाड़ी को लेकर तंज कसते हुए इसे उनकी ‘वर्क फ्रॉम होम’ राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश गरीब, दलित और अति पिछड़े लोगों के बीच जाने से बचते हैं और इसी कारण ऐसी गाड़ी का सहारा लिया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर राजभर ने लिखा, “अखिलेश जी, ‘वर्क फ्रॉम होम’ कैसा चल रहा है? एसी में बैठकर पीसी वाला वर्क फ्रॉम होम।” इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने 20 करोड़ रुपये की “हॉलीवुड टाइप” भगवा रंग की गाड़ी मंगाई है। राजभर ने कटाक्ष किया कि चुनाव में घर से बाहर निकलना पड़े तो भी अखिलेश को गाड़ी के भीतर घर जैसा एहसास मिलता रहे।

राजभर ने कहा कि अखिलेश को गरीबों के बीच जाने में डर लगता है कि कहीं जनता उनकी “पोल” न खोल दे। दलित और अति पिछड़ों को लेकर भी उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला किया। राजभर ने तंज किया कि शायद डर है कि कोई दलित या अति पिछड़ा हाथ मिला ले तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए बख्तरबंद गाड़ी, लिफ्ट और रूफटॉप का इंतजाम किया गया है।

राजभर ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को भी देख रही है, उनकी राजनीति और कार्यकर्ताओं को भी। उनका ‘वर्क फ्रॉम होम’ और जनता के बीच जाने का डर भी लोगों की नजर में है। इसका जवाब समय आने पर जनता ही देगी।

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