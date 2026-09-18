पश्चिमी UP में नए समीकरण: 10 दिन में सपा प्रमुख से दूसरी बार मिले लोकदल अध्यक्ष, बोले- 2027 में अखिलेश बनेंगे CM

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताकत झाेंक रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की 10 दिन में लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह से दूसरी मुलाकात ने चर्चाएं तेज कर दी हैं। मुलाकात के बाद लोकदल अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि किसानों, गरीबों, युवाओं आदि के मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा का भी दावा किया है।

वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव में सपा संग गठबंधन में रहा रालोद अब एनडीए में शामिल है। हाल ही में सपा प्रमुख के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान के बाद रालोद के साथ जमकर बयानों की जंग चल रही है। इसी तकरार के बीच नौ सितंबर को लोकदल अध्यक्ष ने सपा प्रमुख से मुलाकात की थी।