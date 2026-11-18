डिजिटल टीम, लखनऊ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के साथ ही देश और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी भंग करने की सलाह दी। राजभर ने सपा के जिला संगठनों को गुंडे-माफियाओं का सिंडिकेट बताते हुए कहा कि इसके सरताज खुद अखिलेश यादव हैं।

'एक जिला एक माफिया' के सिंडिकेट को थोक में ध्वस्त करने की सलाह राजभर ने लिखा कि एक-एक जिला कार्यकारिणी भंग करने से अच्छा है कि अखिलेश यादव एक साथ देश और प्रदेश की दोनों कार्यकारिणियां भंग कर दें और खुद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कन्नौज, एटा, कासगंज और गोरखपुर के बाद हापुड़ की जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने का जिक्र किया। राजभर ने कहा कि हापुड़ में अखिलेश को गुर्जर जिलाध्यक्ष पसंद नहीं आया तो उन्होंने पूरे जिले की कार्यकारिणी ही भंग कर दी।

राजभर ने तंज कसते हुए लिखा कि जिसे अखिलेश यादव कार्यकारिणी कहते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि असल में वह जिला-जिला में फैले गुंडे-माफियाओं का सिंडिकेट है। उन्होंने सलाह दी कि 'एक जिला एक माफिया' वाले इस सिंडिकेट को फुटकर में नहीं, बल्कि थोक में ध्वस्त कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव को तत्काल अपने इस्तीफे से करनी चाहिए, क्योंकि सभी गुंडा सिंडिकेट के सरताज वही हैं।

'चुनाव से पहले सपा के जिला स्तरीय गैंगों में गैंगवार शुरू' राजभर ने अपने पोस्ट में सपा के संगठनात्मक ढांचे पर भी गंभीर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि पार्टी के संगठन में लुटेरे, गुंडे और माफिया भरे पड़े हैं। अखिलेश यादव ने हर चौराहे पर इन्हीं लोगों को पालकर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा के जिलास्तरीय गैंगों में धीरे-धीरे गैंगवार शुरू हो गया है।