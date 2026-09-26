रेलवे बोर्ड ने सेंट्रल टिकट चेकिंग स्क्वायड में शामिल होने की बदली पात्रता, अब दो बार से ज्यादा नहीं मिलेगी तैनाती

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यात्रियों से मधुर व्यवहार, पांच साल के दौरान दागरहित कार्यप्रणाली और यात्री सुविधाओं को लेकर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता वाले रेल कर्मी ही अब सेंट्रल टिकट चेकिंग स्क्वायड का हिस्सा बनेंगे। स्क्वायड में अब अधिकतम दो बार ही तैनाती मिल सकेगी।

रेलवे की आय बढ़ाने और टिकट चेकिंग में लगे कुछ कर्मचारियों पर अवैध वसूली की शिकायतों को देखते हुए लखनऊ सहित देश के सभी रेल मंडलों में यह नई व्यवस्था लागू होगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग (समन्वय) प्रवीण कुमार ने देश के सभी जोनल को स्क्वायड की तैनाती और गठन के नियम में बदलाव के आदेश जारी किए हैं।

आवेदन करने के लिए योग्यता नए आदेश के तहत सीटीसी स्क्वायड के लिए आवेदन करने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ का ग्रेड पे 4200 रुपये या उससे अधिक होना चाहिए और उन्हें 4200 रुपये के ग्रेड पे (छठा वेतन आयोग) में न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए।

चीफ कामर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर (लेवल 6) के मामले में 4200 रुपये के ग्रेड पे में तीन वर्ष की सेवा के साथ, टिकट चेकिंग कैडर में न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव पर ही स्क्वायड में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। स्क्वायड के लिए आवेदन के समय आयु 55 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।