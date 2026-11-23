संवाद सूत्र, लखनऊ। राजधानी में गोसाईंगंज के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के खुर्दही में सोमवार दोपहर प्रापर्टी कारोबारी नईम को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

सोमवार कारोबारी नईम को दोपहर में किसी ने मिलने के लिए खुर्दही बुलाया था। वह वहां पहुंचे ही थे कि हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के समय उनके साथ मौजूद बाउंसरों ने उन्हें संभाला और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

बाउंसरों के साथ पहुंचे थे कारोबारी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के समय नईम के साथ बाउंसर भी मौजूद थे। सुशांत गोल्फ सिटी के ग्राम कटरा बक्कास में जमीन पर निर्माण कराने को लेकर हुए विवाद में शताब्दी अस्पताल के आइसीयू प्रभारी ने लाइसेंसी पिस्टल से प्रापर्टी कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रापर्टी डीलर के सीने में तीन गोली लगी। उसे उपचार के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपित मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच टीमें लगी हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। कई दुकानदारों ने एहतियातन दुकानें बंद कर दीं।