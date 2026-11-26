डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हमेशा से बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को 21वीं सदी का जिन्ना बताते हुए कहा कि उनका मकसद केवल सांप्रदायिकता फैलाना और देश-प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना है।

'भारत के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ना चाहते हैं चंद्रशेखर-ओवैसी' प्रकाश पाल ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को कब से संविधान की चिंता होने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे नेता समाज में केवल कट्टरता फैलाकर भारत के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत विरोधी विदेशी शक्तियां लंबे समय से इंडी गठबंधन को अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं। लेकिन जब वह प्रयोग ढीला और कमजोर पड़ने लगा है तो विदेशी ताकतें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दरकिनार कर ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे कट्टर चेहरों को आगे बढ़ा रही हैं।