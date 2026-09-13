युवतियों के चेहरे की चमक फीकी कर रहा PMOS, क्यों आम बीमारी बनता जा रहा यह सिंड्रोम? वजह कर देगी हैरान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। महिलाओं और युवतियों में पालीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीएमओएस) एक आम बीमारी बनती जा रही है। इसके मामले तेजी बढ़ते जा रहे हैं।

यह मिहलाओं में कई तरह की बीमारियों की वजह बन रही है। इससे गर्भाशय और प्रजनन स्वास्थ्य, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी समस्याओं के साथ सीधा असर चेहरे पर भी पड़ रहा है। चेहरे की चमक फीकी हो रही है। बदलती जीवनशैली, जंकफूड, मानसिक तनाव इसकी मुख्य वजह है।

स्त्री रोग और त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, पीसीओडी से पीड़ित केजीएमयू के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग क्वीन मेरी की प्रोफेसर (डा.) सुजाता देव बताती हैं कि एक महीने में करीब 90 मामले पीएमओएस के आते हैं। इनमें करीब 55 प्रतिशत मामलों में चेहरे पर बहुत अधिक मुंहासे की समस्या देखने को मिलती है।