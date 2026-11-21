राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हुनर की पहचान जब देश के सबसे बड़े मंच पर हुई तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भी अपनी चमक बिखेरी। लखनऊ में शनिवार को आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षा समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के 52 मेधावियों में से 10 प्रशिक्षार्थियों को मंच से सम्मानित किया। इनमें उत्तर प्रदेश के शहबाज खान और संध्या देवी भी शामिल थे। दोनों ने अपने-अपने ट्रेड में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने सम्मानित होने वाले युवाओं के शानदार परिधान की भी तारीफ की। मुस्कराते हुए कहा कि युवाओं का ठाठ और रौब देखकर अच्छा लगा। क्या किसी दीक्षा समारोह में ऐसा शानदार परिधान देखने को मिलता है? बंगाल की यात्रा के बाद लखनऊ आकर इन युवाओं के बीच होना गर्व का अनुभव करा रहा है।

प्रधानमंत्री ने दो दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों को भी सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल के अमित बैरागी को मेटल कटिंग अटेंडेंट और मध्य प्रदेश के सूरज साहू को कंप्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला। सूरज के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में ओडिशा की सुप्रीति महापात्रा, तमिलनाडु की संगीता टी, काव्या लेका, संथानालक्ष्मी आर और पेरियासामी ए व जम्मू-कश्मीर के ताबिश शौकत शामिल रहे। वहीं, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के तीन राष्ट्रीय टापरों में उत्तर प्रदेश के शहबाज खान और संध्या देवी के अलावा केरल की एंजल मैरी एंटो शामिल रहीं।