यूपी के 60 जिलों में PET एग्जाम शुरू, बायोमेट्रिक और रेटिना जांच के बाद मिल रहा प्रवेश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए शुक्रवार सुबह से ही परीक्षार्थियों का केंद्रों पर पहुंचना शुरु हो गया।

जिले के 52 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक और रेटिना जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।