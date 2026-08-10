'अखिलेश जी, आप भाईचारा निभाना नहीं जानते', ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के हवाले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है।

रविवार को 'एक्स’ पर किए गए पोस्ट में राजभर ने सपा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा है कि 'आप राहुल के भाई बने घूम रहे हैं लेकिन भाईचारा निभाना आप नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है। कुछ तो छोटे भाई का फर्ज निभा लिए होते।'