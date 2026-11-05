उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 1.01 लाख परिवारों को मिला आशियाना, अपना पक्का मकान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के 1,01,483 और परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में 205 नगरीय निकायों में इन आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक में प्रदेश में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। योजना के तहत पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नए आवासों की स्वीकृति से शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरत पूरी करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। खासकर ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और जो योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। बैठक में भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।